假難民犯案不絕　首10月逾千人被捕

假難民早已成為本港治安毒瘤，犯案纍纍擾民不絕。警方今年首十個月拘捕一千零七名假難民，發現涉及「嚴重毒品罪行」的被捕人數有增加趨勢，由去年平均每月拘捕十六人增至逾十八人，而涉及「在公眾地方行為不檢/打架」和「勒索」被捕人數分別有四十人和廿二人，已經超出去年總被捕人數，其中「勒索」的升幅最為顯著，較去年超出兩倍有多。



假難民影響治安，根據警方最新數字，今年首十個月被捕的非華裔人士多達三千四百廿三人，當中持「行街紙」的非華裔人士則有一千零七人。罪行分類方面，涉及「嚴重毒品罪行」的被捕人數有一百八十四人，平均每月被捕人數超過十八人。涉及「在公眾地方行為不檢/打架」就有四十人，較去年全年的廿九人多出逾三成，而「勒索」前年和去年僅有五人及七人被捕，但今年首十個月的被捕人數已經急升至廿二人。



至於「行劫」罪行，警方首十個月拘捕廿六名非華裔人士，分別涉及多宗巨額劫案，包括今年七月尖沙咀一間鐘錶行遭南亞匪錘劫二千三百五十萬元財物。另外，入境處近年嚴打假難民黑工，今年直至十一月底就有三百一十九人被捕，全部均是免遣返聲請人從事非法勞工，數字超出一五年及一六年全年所拘捕的二百卅二人及三百零二人；去年則有三百八十一人因從事黑工而被入境處拘捕。