假難民濫用上訴、司法覆核　拖延個案續飆升

假難民禍港，多年來枉燒數十億元公帑，單在今個財政年度，港府預算用於免遣返聲請及相關工作的主要開支已高達近十四億元，較上一個年度預算增加逾三成，埋單計數五年間已耗費足足五十億元，其中照顧假難民衣食住行給予的人道援助開支佔當中最大比重，有廿八點八億元。雖然當局已積極加快處理積壓的聲請，然而假難民卻繼續用盡程序，以上訴及司法覆核等拖延的假難民極速上升，現時本港仍有接近一萬四千名假難民「賴死唔走」，令民怨四起。



根據入境處最新數字，今年首十一個月接獲新聲請一千一百一十七宗，即平均每個月不足一百零二宗，較去年全年一千八百四十三宗，即平均每月一百五十四宗，月平均數大減三成四，數字相較高峰期，一五年單月的四百廿一宗減少七成六。今年一至十一月，入境處完成了五千零廿二宗審核，已高於去年全年四千一百八十二宗，加上逾千宗撤回及毋須跟進個案，此消彼長下，入境處層面積壓聲請已回落至三位數，即九百二十宗，較去年底約五千九百宗大減八成四。



雖然入境處大幅加快審核聲請，積壓的尚待審核個案有望短時間內歸零，然而假難民仍會用盡所有程序拖延留港。事實上，一四年三月統一審核機制實施至十月底，遭入境處拒絕的聲請當中，九成三即近一萬四千宗有向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，同期積壓尚待處理上訴就有接近六千五百宗，政府官員早前曾指最快兩、三年才可完成，更預計上訴個案明年會進入高峰期。



上訴過後，假難民仍可繼續司法挑戰港府。資料顯示，去年起入稟高等法院原訟庭和上訴庭的聲請個案大幅上升，入稟終審法院的同類案件亦增多。一五、一六及一七年，高等法院原訟庭分別接獲一百零三宗、六十宗及一千零六宗聲請司法覆核許可申請，截至今年十月已有約二千宗。計及在聲請、上訴、司法覆核階段、在囚及等候遣返個案，仍有一萬三千多名聲請人在港。



而在一八／一九財政年度，港府預算處理聲請的開支約十三點九九億元，較上一個一七／一八年度預算十點六六億元增逾三成，而這個開支是由審核聲請及處理有關上訴／呈請、公費法律支援及人道援助三個部分組成，然而現時愈來愈多個案轉移至司法覆核階段，耗費公帑的數字將會更加驚人。