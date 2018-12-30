大嶼山慘淪假難民搶灘熱點

本港離島向以平靜見稱，惟近年卻被南亞兵團及假難民破壞安寧，嚴重威脅離島治安，其中昨被搜出毒品及武器的南丫島，警方曾於今年八月搗破兩個毒窟，檢獲箭弩，共拘捕四人；長洲同日亦曾發生南亞兵團圍毆一名碩士生的案件，引起公憤，而假難民早前在大嶼山偷渡，亦令居民憂心治安惡化。



今年八月廿八日，水警展開代號「征服者」的掃毒行動，在南丫島大坪村一間村屋拘捕兩名持香港身份證泰籍女子及一名持護照來港的美國籍男子，檢獲七克冰毒、七克大麻草、小量K仔、小量搖頭丸、一支弩、三支箭及毒品包裝工具等。



同日晚上，數名南亞裔「嘩鬼」在長洲東堤小築一度假屋玩燒烤派對，劈酒狂歡後叫囂，一名廿七歲中醫碩士男生踩單車歸家時，被該群「嘩鬼」攔截挑釁圍毆，需要送院，疑人擬乘渡輪離開，居民追截，除拍下疑人容貌，並要求渡輪「停航」，警方登船將兩名懷疑涉案的巴基斯坦裔漢拘捕；村民亦指南亞團夥已多次醉酒鬧事，促警方加強執法。



大嶼山亦受假難民困擾，他們濫用免遣返聲請機制、經海、陸、空三路瘋狂湧港，其中位置偏僻、地大人少、海岸線長的大嶼山，一六年更成為假難民搶灘登陸的勝地，令這個本來寧靜平和的小島淪為「難民島」。離島區議會轄下一個委員會當時曾討論假難民搶灘問題，有區議員表示，擔心大批南亞非法入境者會影響區內治安問題，衍生搶劫及盜竊等罪行。