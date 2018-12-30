東方日報A1：村屋內檢仿真槍冰壺　毒品供應島上販賣

南亞兵團禍延南丫島，警搗毒窟兵器庫拘五男女！除夕及新年前夕，警方根據線報，得悉有南亞犯罪分子，在港島區「入貨」把毒品帶到南丫島上售予同鄉，經調查後昨晨主動出擊，重案組探員連同島上警員，突擊搜查三間目標村屋，拘捕一名斯里蘭卡漢、三名菲律賓男女及一名泰國女子，檢獲冰毒及大麻等，並起出氣槍、啹喀刀及「鐵蓮花」等武器，行動已瓦解該犯罪團夥，正追查毒品及武器來源。由年初至今，警方在島上共拘十五人，當中九人為非華裔人士，主要涉及毒品、傷人及刑毀的罪行。



被捕人士分別為三男兩女，當中有兩對為情侶，全部均持有香港身份證，相信沒有黑幫背景，他們於數月前始遷入南丫島，分別租住三間村屋。據消息指，有南亞犯罪團夥覷準除夕及新年前，有同鄉入島狂歡「開Party」及「開餐」，遂在港島區向毒品拆家入貨，把毒品帶入南丫島售予同鄉圖利。



警方根據可靠線報，經情報分析及深入調查後，水警總區刑事部重案組探員，聯同長洲分區南丫島鄉村巡邏隊人員，昨日早上約七時起，進行代號「征服者」及「破峰」的反毒品行動，人員兵分三路，突擊搜查島上三間目標村屋。其中在橫塱村一間村屋內，警員檢獲約十九克懷疑「冰」毒、一個冰壺及一支懷疑氣槍，屋內一名卅一歲菲律賓男子及一名卅七歲菲律賓女子，涉嫌「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「藏有仿製槍械」被捕。據悉兩人為情侶，男方報稱任散工，女方報稱任職家庭傭工。



此外，另一批警員突擊搜查洪聖爺一間村屋，在屋內檢獲約一點六克懷疑大麻、一把約廿六厘米長的啹喀刀及一個「鐵蓮花」，屋內一名報稱任職廚工的菲律賓男子（四十九歲），涉嫌「藏毒」、「藏有攻擊性武器」及「管有違禁武器」被捕。另外，人員又突擊搜查沙埔村一間村屋，當場檢獲約兩克懷疑「冰」毒、約二點四克懷疑大麻煙及一個冰壺，遂以涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，拘捕屋內一名四十一歲的斯里蘭卡男子和四十歲的泰國女子。被捕男女為情侶關係，男的報稱任職工人，女的報稱無業。五名疑犯被扣查，行動中檢獲毒品總市值約一萬三千元。



水警總區刑事總部（行動）總督察王振業表示，初步調查顯示，檢獲的毒品除了銷售外，有部分會留作自用，相信島上的本地居民沒有向他們「攞貨」。至於檢獲的武器簇新而未用過，有人報稱用作自衞及「朋友贈送」，相信疑犯平日不會攜帶武器外出。警方已將該支氣槍檢走，以鑑定所發射的能量，是否超出法例限制的兩焦耳，相信今次行動已瓦解該犯罪團夥。



數字顯示，由年初至今，警方在南丫島共拘捕十五人，其中九人為非華裔人士，主要涉及毒品、傷人及刑事毀壞的罪行。警方重申一向以情報方式打擊罪行，並對毒品及毒販採取零容忍的態度，因此不時主動出擊，採取突擊搜查行動。除夕及新年假期臨近，警方十分關注毒品問題，呼籲市民應遠離毒品，切勿以身試法。



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