探射燈：綠在區區遠離民居　成效成疑

社會倡議環保減廢，環保署推行「綠在區區」計劃，在區內興建一個社區環保站，回收如廢紙、玻璃容器及電器等收集服務，再送往下游合適的回收商處理。然而，都市固體廢物的棄置量仍甚多，有環保人士批評有些位置偏遠，政府要加大力度，改善相關計劃。



現時有7個「綠在區區」項目相繼投入服務，並打算推廣至18區。不過，綠惜地球總幹事劉祉鋒指自己曾親訪「綠在區區」的元朗位置，從輕鐵站要步行至少10分鐘的距離，批評有些位置遠離民居，會大大減低市民回收的意欲。



劉表示現時市民已對街上俗稱「三色桶」的回收箱與屋苑回收系統失去信心，認為政府應做好「綠在區區」項目，在未來選擇近民居的地方，並優化現時機制，才可在未來減少本港的人均垃圾棄置量。

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