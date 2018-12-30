探射燈：回收基金門檻高　申請成功率僅半

為協助回收業提高作業能力和效率，政府2015年斥資10億成立回收基金，並在近日「加碼」，把預留協助業界購買設備的金額由2000萬增至5000萬港元，以應付內地收緊廢紙標準。但基金屢被指門檻高，政府數字更指歷年來申請獲批的數目只有一半。有回收商直言小型商戶難有資源，望政府改善基金門檻。



浸大嘉漢林業珠三角環境應用研究中心的調查，訪問151間回收商，發現有60%人表明不會申請回收基金，大多因申請困難或難以獲批。按環保署資料，自2015年以來，共接獲419宗企業資助計劃申請，當中批出204個項目，成功率只有一半，其中2016年及2017年成功獲批分別只有約30%及40%。



回收公司負責人沈先生指，2年前向基金申請購買器材，但基金其後用上一年的時間，才分期攤還達80多萬元的資助款項，「架車都成百萬，我哋小商戶邊有百幾萬流動資金。」他又稱基金門檻高，曾有同業因未有商業登記而不受理，又在過程中審查文件，「好似連阿婆嚟賣紙都要登記呀。」

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