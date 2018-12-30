探射燈：政府翹埋雙手　回收商恐失救

隨着內地去年起收緊廢紙入口，紙價經歷大起大跌，近期更急跌一半，惟政府一直「翹埋雙手」，無視本地回收業發展。有「執紙皮」婆婆坦言做足一日只賺得60、70港元，僅夠買飯；有婆婆揚言紙價再跌就「唔做」；有回收商直指生意長期「吊鹽水」。學者直斥，政府無心協助業界，本地廢紙面對海外貨的競爭，難有市場，警告政府仍舊坐視不理，廢紙圍城不日重臨。



廢紙回收價在冬至急挫一半，每公斤只售0.6港元，走在前線的拾荒者首當其衝，80歲的李婆婆在深水埗基隆街拾紙皮多年，她指由早上9時到下午，才拾得約1公斤的分量，而現時紙價下跌，整日才賣得約70港元。李又指子女均不在港，坦言若紙價再下跌，便不會再做，惟有靠生果金過活。



另一名在福榮街執紙皮的70歲楊婆婆（化名）指，「成日賣咗2車，賣得60幾蚊，攞埋去食（一餐）都要60、70蚊。」她從超市拖着數塊紙皮出來，門口外經已有一輛手推車泊在外面，「以前（每公斤紙皮）$1.3、$1.4、$1.5，依家縮水到一半都冇。」她又指由早上忙到夜晚，惟賣紙皮所得款項卻不夠「兩餐」，感到十分無奈。



「仲慘過金融海嘯，都唔會一夜間跌一半。」在灣仔有40年歷史的回收店營業額大跌，負責人何先生怨聲載道，指政府一直沒有任何實際措施協助業界渡過難關，「一味得把口，叫我哋耐心啲等垃圾徵費，我邊有錢去耐心？」何又稱近期不少同業因不獲續租、租金昂貴而相續結業，對前景心灰意冷，「出口商都叫我哋轉行，仲邊有鬥志繼續做。」



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成坦言，現時無論來貨價及質量，本地廢紙都難敵外國進口廢紙。他指香港廢紙被定為境外廢紙後，便與其他國家一樣設有進口配額，加上現時中美貿易逆差，本港運往內地的運輸成本較外國運往內地為貴，競爭力減弱，「到時收少咗，即係多咗去堆填區。如果到時前線啲人話搵唔到食，唔做，最後就會揼晒出街。」



浸大嘉漢林業珠三角環境應用研究中心早前公布一項調查，發現有90%回收商表示受內地收緊廢物入口要求影響，回收商每月處理廢紙中位數下跌18%，由去年的85噸跌至70噸。中心主任黃煥忠指業界步入寒冬，但政府仍舊坐視不理，只推出「回收基金」來資助業界買儀器與裝備員工，未有實行措施去降低業界成本。他指其他地區如台灣、歐美都有生產者負責制，促請政府盡快推行垃圾徵費計劃，否則2020年，當內地全面禁止海外回收廢紙，會令情況雪上加霜。



環保署發言表示，為協助回收業界面對外圍逐步收緊對回收物料口的要求，政府已實施一籃子措施支援回收業，包括回收基金、成立廢紙回收再造廠等。

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