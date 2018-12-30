我有正能量：生命之歌　度身紀錄長者人生故事

「每一個人的生命都是可歌的。」本着這個信念，音樂人馮穎琪與填詞人周耀輝策劃了社企「一個人一首歌」，帶年輕人走進社區，將10位長者的故事寫成歌。歌如人生，有戲劇性也有平淡，2位發起人最想做到的，如社企名稱一樣───為每個人創作一首專屬自己的歌。



「一首歌嘅抑揚頓挫，好似人生一樣。」馮穎琪笑言，當初浮現「Every Life Is A Song」這個概念，便急不及待與周耀輝分享，2人一拍即合，並拉攏更多團隊及歌手參與。這個聯繫音樂與生命價值的社企，有別於流行曲由唱片公司及歌手「發板」的創作模式，而是由創作人出發，分成10隊走進中西區，穿街過巷尋覓說故事的人。



10首歌有輕快、有激昂，也有淡然。其中《筆寫》一曲譜出主角李婆婆自丈夫逝世20多年來，共寫了28封信，以一字一句記載日常瑣事及對丈夫的思念。負責演唱的馮穎琪指，歌中複雜的情緒不易拿捏，因此鮮有地運用了較女性化的聲線演繹，「首歌唔係講到婆婆好慘，而係將對丈夫嘅思念變成生活嘅力量。」周耀輝亦被這份情感動，「其他歌同事業有關係，但《筆寫》純粹講李婆婆用文字建構對丈夫嘅感情，一情一意好感人。」



長者人生閱歷多，作為故事主角適合不過。至於創作人方面，2人看到有潛質的年輕人欠缺機會，業內又存有隔閡，決定招募對音樂、文字、影像創作有興趣及有才華的年輕組員，透過與長者接觸，了解老一輩的想法，從下而上啟發創作靈感，令作品更具多樣性。



經歷10個月的洗禮，終在上月舉辦音樂會。「長者們先係主角，得到佢哋嘅認同最開心。」周耀輝透露，有長者不斷重聽作品，亦有長者雀躍地參與音樂短片拍攝，音樂會當日更獲7位主角現身支持。



頭炮作品《天衣》的主角，找來擁有逾40年歷史的「阮氏洋服」老闆阮師傅。作詞的王樂儀（Yvette）是社企一分子，亦是周耀輝回流返港後的第一批學生。不諳縫紉的她，為搜集資料，更買來製衣書，學習裁縫的步驟與用字，用上「飛氈」、「繡花布」等字詞。

作品一完成，Yvette即走到店裏讓阮師傅驗收成績，看到阮師傅聽歌後「眼濕濕」，才舒一口氣，因為此曲已為他製造珍貴回憶。

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