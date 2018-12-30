取消MPF對沖成勞福局主菜　羅致光：明年落實細節

勞工及福利局局長羅致光今(30日)發表網誌，指勞工政策在2018年的工作可說是十分繁忙，形容今年的主菜是取消強積金對沖，亦是過往一年勞福局工作的重中之重，要從勞資眾多組織團體選取「食材」，既為工人長遠退休保障，亦要為老闆「落足料」，確保在政策改變後能「強身活氣」，明年將會落實細節及展開立法草擬的工作。



他續指，另外兩道菜還有「延長侍產假」與「延長產假」，前者將在明年1月18日正式生效，後者的法例草擬程序已展開，目標是在明年年底前將草案提交立法會審議。他亦稱，勞工政策工作還有不少，其中最低工資委員會剛完成的兩年一檢法定最低工資水平，有待行政長官會同行政會議的決定，目標是於明年初完成立法程序，並在5月1日實施。



至於福利工作方面，他認為用「繁忙」來形容已經不貼切，指工作是「浪潮浪接浪」，更指單看兩個數字已可知道工作之多，如2018/19年度較2017/18年度的財政預算，福利經常開支增加了21.3%，以及單是要增添的社工職位已近1200個。



他又稱，雖然又到年尾，不過勞福廚房並沒有收爐，而在歡樂的節日後，廚房還要迎接2019年多項工作的挑戰，再「煮」好勞福名菜。