元旦假期唔舒服唔使愁 13間普通科門診如常服務
2018年12月30日 09:42
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13間普通科門診診所在元旦假期期間如常服務。
本周二(1月1日)就是元旦假期，醫院管理局表示，轄下其中13間普通科門診診所將會如常服務，求診人士可透過電話預約診症時間。
元旦假期期間下列13間普通科門診將如常服務：
港島區
筲箕灣賽馬會普通科門診診所
貝夫人普通科門診診所
香港仔賽馬會普通科門診診所
九龍區
觀塘社區健康中心
聖母醫院家庭醫學診所
柏立基普通科門診診所
油麻地賽馬會普通科門診診所
新界區
戴麟趾夫人普通科門診診所
瀝源普通科門診診所
石湖墟賽馬會普通科門診診所
大埔賽馬會普通科門診診所
屯門診所
元朗賽馬會健康院
另外，聖誕節假期過後，公立醫院服務需求稍見回落。醫管局數據顯示，昨日(29日)急症室首次求診人次為4868，較前日(28日)的5675人次，減少807人次。伊利沙伯醫院繼續最多人求診，有416人次。
經急症室入內科病房的病人有873人次，整體病床佔用率為102%。15間提供內科病床的公立醫院中有7間逼爆，伊院亦為最逼的醫院，佔用率118%，將軍澳醫院和聯合醫院同為117%。