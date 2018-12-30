元旦假期唔舒服唔使愁　13間普通科門診如常服務　

本周二(1月1日)就是元旦假期，醫院管理局表示，轄下其中13間普通科門診診所將會如常服務，求診人士可透過電話預約診症時間。



元旦假期期間下列13間普通科門診將如常服務：



港島區

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

貝夫人普通科門診診所

香港仔賽馬會普通科門診診所



九龍區

觀塘社區健康中心

聖母醫院家庭醫學診所

柏立基普通科門診診所

油麻地賽馬會普通科門診診所



新界區

戴麟趾夫人普通科門診診所

瀝源普通科門診診所

石湖墟賽馬會普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

屯門診所

元朗賽馬會健康院



另外，聖誕節假期過後，公立醫院服務需求稍見回落。醫管局數據顯示，昨日(29日)急症室首次求診人次為4868，較前日(28日)的5675人次，減少807人次。伊利沙伯醫院繼續最多人求診，有416人次。



經急症室入內科病房的病人有873人次，整體病床佔用率為102%。15間提供內科病床的公立醫院中有7間逼爆，伊院亦為最逼的醫院，佔用率118%，將軍澳醫院和聯合醫院同為117%。