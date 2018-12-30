防非洲豬瘟　本地豬場1.12起禁用食物殘餘作飼料

食物及衞生局局長陳肇始今(30日)發表網誌，回顧2018年政績及展望來年的工作。她表示，未來會推進各項立法工作，防患未然，做好預防非洲豬瘟的措施。她又提到，今年擴大流感疫苗資助年齡群組後，最新的疫苗接種率已超過96萬劑，較去年同期上升超過56%。



陳表示，自今年8月內地出現非洲豬瘟個案以來，食衞局與漁農自然護理署、食物環境衞生署及其下的食物安全中心緊密聯繫，跟進疫情發展。她亦多次主持跨部門會議，了解疫情的最新情況，與上述部門商討對策，擬定預防措施，以及一旦疫情在香港出現時的應急及賠償方案。



她指食環署早已特別加強所有屠房的清潔和消毒工作，漁護署亦着力提高本地養豬場的生物保安及防疫措施，包括與養豬戶商討後，已修訂飼養豬隻牌照的規定，養豬場將於明年1月12日起禁止使用廚餘、餐餘等食物殘餘作為飼料。在實施這措施前，漁護署會巡查豬場，提醒豬場必須將廚餘加熱才餵飼豬隻。



另外，當局計劃加強規管食物內有害物質，計劃明年諮詢公眾。至於規管私營骨灰龕場的工作，私營骨灰安置所發牌委員會正處理140多間龕場的申請，並正準備在下月17日舉行公開會議，首次審批牌照申請。



政府亦正積極在18區覓地，建立地區康健中心，首間位於葵青的地區康健中心招標已進入評審階段。另外禁零售店舖賣酒予18歲以下青少年的新法例亦於11月底生效，同時會加強推廣預防非傳染病，改善市民行為風險。政府稍後亦就禁止電子煙及其他新型吸煙產品立法，以及《醫療儀器條例草案》的計劃提交立法會審議，將擬訂立法建議規管先進療法醫療產品。