基層童評政策連續13年肥佬　僅教育合格

2018年接近尾聲，香港社區組織協會一眾兒童權利專員為今年政府政策評分，以100分為滿分，整體只有23分，表現「肥佬」，較去年下跌2分，是連續13年不合格。其中在中港家庭團聚及新移民學童受歧視問題獲0分，醫療服務及兒童貧窮政策等只有1分。



社協的兒童權利關注會早前安排2800多名18歲以下基層兒童為今年的政策評分，並選出2019年的關注政策。教育承擔方面是唯一合格的政策，10分滿分獲6分；房屋政策及政制問題等則各獲4分。



現年10歲的黃雄濤與新移民母親居於深水埗約100呎劏房，以領取綜援維生。他直言因缺乏活動空間而不愛留在家中，「同學屋企大部分都大過我，都會有啲羨慕」，冀家中可有更多空間。



關注會主席、16歲的梁卓琪與家人苦等公屋8年，終可脫離劏房生活。她指以往在劏房內，吃飯、練習樂器及做功課均在同一桌上，現時終可有獨立房間，形容生活「開心咗好多」。



展望2019年，基層兒童最關注房屋政策，因居於環境欠佳的家庭日益增加，公屋供應量不升反跌，平均輪候公屋的年期更屢創新高至5年以上，社協促請政府加建公屋，為正輪候公屋的家庭提供租金等津貼。