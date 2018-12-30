機師工資安排拉鋸多年　國泰與工會談判終結束

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌、洩漏940萬客戶個人資料的國泰航空，與旗下機師談判工資、津貼及當值安排已拉鋸多年，國泰今日(30日)證實與香港航空機組人員協會談判結束。工會將於下月投票表決所達成的建議，預計下月底有結果。據悉，新協議除工資及津貼的議案外，國泰亦要求在2020年8月前，工會不得發起或支持任何工業行動，否則協議無效。



香港航空機組人員協會現時有2400名會員，據了解，國泰建議延續房屋津貼至2029年9月，每名機師每月最多可有逾11萬港元的津貼。至於2008年後入職的機師，現時每月所獲的1萬至3.6萬港元各類津貼額，每月額外可獲4000港元3年，第4年可獲最多6000港元。



另外，國泰亦建議明年機師最少有1%的薪酬增幅。然而，國泰要求在協議生效後18個月內，工會都不可發起或支持工業行動，其後1年工會領導層亦不可支持會員發起就工業行動的投票，否則協議亦會無效。



國泰回應指，希望議案為雙方關係開展新一頁，機師代表就彼此關注的重大事宜積極提出意見，協力解決問題。國泰與機師工會於2014年曾因工資等未能達成協議，工會一度發起按章工作。去年國泰發出內部通告，擬削減每名機師的房屋津貼，在強烈反對下國泰最終「跪低」，維持房屋津貼。



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