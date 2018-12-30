港故：2018悲喜交集　7分鐘回望感動金句

一年容易又新年，2018年來到尾聲，我們《港。故》亦邁向第117集。過去一年，我們一共為大家報道了51個不同香港人的故事，當中有沒有哪一個感動過你？我們回訪了部分《港。故》主角，聽聽他們2019年的新年願望。



贏波一時，做人一世



「聖誕節唔可以走、新年假唔可以走、復活節假唔可以走，佢哋唔係入醫院，都要返嚟練波。」——協恩中學籃球教練任明敏(Dora)



或許就是這樣刻苦的訓練，造就了協恩籃球隊成為學界精英賽的「神之隊」，滿頭白髮的Dora，今年身兼訓導的工作，希望幫助更多學生在生命上有正面的態度，而在新一年她有這樣的盼望：「希望佢哋喺未來幾大賽事，都有一個好表現，能夠衛冕冠軍。」



告別天虹．教育夢



「對於天虹，簡直唔捨得到不得了，但係我決定去闖，有啲嘢就要放底。」——時任浸信會天虹小學校長朱子穎



朱校長在今年9月，轉換到新的跑道上，繼續為教育界作出貢獻：「希望政府新嘅資源，配合家長嘅想法，同埋我哋教育工作者應有嘅熱誠，希望我哋嘅孩子可以學得更好。」



長髮「爛仔」設計師



「我由細到大都係長頭髮，打扮吓、化吓妝，呢個係我個人獨特特色、形象。」——時裝設計師陳敏航(Akira)



在群育學校畢業的Akira，憑着個人大膽的創意、努力，成為別樹一幟的設計師和化妝師：「2019年希望喺街頭做一個完美嘅表演，畀各藝術家睇到，香港仲有少少位置可以容納我哋。」



無咗對腳的史泰龍



「我都係靠對手去完成賽事，好似電影中嘅史泰龍一樣，做不完、打不死。」——香港復康力量董事仇健明



因為感染食肉菌而截除雙腳的仇健明，從鬼門關逃出生天後，並沒有怨天尤人，反而更積極面對人生，在11月更成功挑戰斯巴達障礙賽：「2019年我嘅心願係希望做健身，操好自己嘅體能，着上一對刀片腳，去運動場跑我嘅人生馬拉松。」



我的「真空」老公



「愛唔係最重要，犧牲同責任先係最重要。」——植物人照顧者劉倩萍(Cindy)



為了照顧因中風而變成植物人的丈夫，Cindy賠上了自己寶貴的健康，患上癌症，她因為經濟原因，現時己停止做化療：「我希望唔好再有下一個我，因為我呢個故事，絕對唔係一個好聽嘅故事。」



緊抱我的小天使



「天使綜合症完全未聽過，呢一世都唔會好返。」——香港天使綜合症基金會創辦人Joson



愛女患上了罕見病，Joson兩夫婦由一開始逃避到接受，再慢慢成立病人組織，更推己及人，在12月1日，成功舉辦以「罕見病」為主題的博覽會，希望令更多同路人堅強地面對充滿挑戰的每一天：「我想勉勵傷健家庭，其實我哋唔一定係受施予嘅一群，只要我哋願意分享、付出，都可以對社會有好大貢獻。」



遲來56年的婚照



「能夠執子之手，無論佢健康與否，我哋都要照顧到老。」——年長護老者余國健



85歲的余伯伯和86歲的蕭婆婆跨越半世紀的愛情故事，感動了很多觀眾，亦令大家反思婚姻的意義。經過接近五年的等待，患上老人痴呆症的蕭婆婆，終於獲安排入住院舍，但余伯伯卻十分不捨這個老伴，幾乎每天都到院舍陪伴蕭婆婆，每個月總會接她回家住幾天：「希望政府真真正正做到關懷長者，做到老有所養，居家安老。」



今集《港。故》用7分鐘，跟大家一起細味過去一年部分精彩內容，希望為大家的2019年，注入滿滿的正能量。



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