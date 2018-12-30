冷鋒殺到　識揀保暖衣唔怕臃腫

天文台預測，除夕前後天氣寒冷，外出參加派對或倒數迎接新年，不想穿得臃腫，可考慮加添保暖衣禦寒。惟市面上的保暖衣五花八門，不同品牌的材質和款式各有不同，價錢相差亦大。



消費者委員會總幹事黃鳳嫺向東網表示，保暖衣的保暖度受布料種類、重量和密度等因素影響，建議消費者選購時，細閱衣物標籤，部分物料例如聚丙烯腈（acrylic）、粘膠（viscose），導熱性較低，即保暖性較高。



黃鳳嫺建議消費者以本身體質及實際需要，去決定選擇保暖衣種類︰「應考慮購買保暖衣的用途，如果是運動期間穿着，應注意保暖衣的吸水表現，如果排汗多，吸水不夠快便會黏着皮膚，一般的保暖衣約需大約一分鐘才能吸走水分，運動型保暖衣則快很多。」



家中的保暖衣殘舊了，想更換前可先參考消委會的貼士︰「保暖衣經多次清洗後，由於物料空間增大，內存更多空氣，令保暖內衣更保暖，千萬不要以為保暖內衣舊了、黃了或殘了點便丟掉。」



消委會冬日暖笠笠特集︰

https://www.consumer.org.hk/news/specials/2018/winter.html