新春外遊點先最抵？90天前買機票　一周內訂酒店

港人喜愛外遊，有旅遊網站公布2018年年度數據，指最多港人預訂7月份的機票，最少人預訂的則為11月。農曆新年將至，該網站並分析了農曆新年外遊的最佳預訂機票及酒店時間，發現最抵預訂機票時間，為出發前90天以上，機票較平均價格平10%，而最貴預訂機票時間為出發前7至13日，較平均價貴11%。至於最抵預訂酒店時間，為出發前0至6天，較平均價可平12%；而最貴訂酒店時間則為出發前61至90日，價格較平均貴10%。



該網站又公布2018年「港人十大人氣急升旅遊熱點」，日本石垣島居首，以今年1月1日至11月20日期間、以香港為出發地的機票需求與去年同期比較，升幅達165%，指該處水清沙幼，遊人可觀賞美麗珊瑚礁，而兩年前廉航開辦來往石垣及香港航班，帶動升幅。第2及第3位分別為俄羅斯的聖彼得堡及莫斯科，升150%及135%，相信是受世界盃熱潮帶動。越南芽莊、日本福岡及「南極光勝地」新西蘭基督城分佔第4至6位。



網站指十大勁升熱點多為短途旅行，可見港人愛以短假充電，未必滿足於血拼購物，反而追求深度放鬆。



另外，今年截至11月底，5大最受港人歡迎外遊目的地，依次為泰國曼谷、台灣台北、日本東京、南韓首爾及日本大阪。即將踏入2019年，受惠於有航空公司開辦日本德島新航線，該網站預計日本四國將成為港人的旅遊熱點。