春夏秋季易與蝶有緣　褐斑鳳蝶扮有毒大絹斑蝶避雀食

香港蝴蝶品種豐富，有紀錄的蝴蝶超過200種，而且一年四季均見蝶蹤。漁農自然護理署自2002年起，在全港展開蝴蝶生態調查，建立有系統的數據庫。漁護署生態調查員建議，要在香港觀賞蝴蝶，可到烏蛟騰、荔枝窩、大埔滘自然護理區、城門郊野公園等，而市民觀賞蝴蝶時最好帶備相機和望遠鏡。



香港蝴蝶的品種分為弄蝶、灰蝶、蛺蝶、鳳蝶、粉蝶共5科，每科在形狀、顏色、飛行模式、行為等均有其特徵。蝴蝶數目和品種在4至6月的春夏季、10至11月的秋季最為豐富。



漁護署二級農林督察譚健聰在部門的蝴蝶工作小組擔任生態調查員，其日常工作主要為登山遠足，把觀察所得的蝴蝶品種、數量變化等資料輸入漁護署的數據庫，有時也會採集標本或拍照紀錄，供公眾觀賞。



譚稱自少便喜歡蝴蝶，並憶述小時候看到細小的黃粉蝶，飛得很緩慢卻不怕被鳥兒吃掉，引起他的好奇。後來接觸生態學後，才知看似脆弱的蝴蝶，其實也有各種求存方法。他舉例說，在香港較罕見的褐斑鳳蝶擅於模仿大絹斑蝶的外貌特徵，由於鳥類吃了大絹斑蝶會中毒或輕瀉，因此捕食者看到褐斑鳳蝶時，會誤以為牠是有毒的大絹斑蝶，避而遠之。

