內地暴雪令路軌結冰　多班往返粵港高鐵班次延誤

華南地區受寒冷天氣影響，廣泛地區下起大雪。在鄰接廣東的湖南，今日(30日)因路軌結冰及積雪，截至下午1時40分左右，已至少有18列往來廣州南站的高鐵需要停駛，而開往香港的多班高鐵，亦受到不同程度的延誤。



內地鐵路部門將根據湖南大雪的影響程度，進一步調整高鐵列車的班次，同時提醒遊客若購買車票後，列車因天氣問題取消，可在30日辦理退票手續，「不管是經網上或是前往車站櫃台辦理，都免除手續費」。



中央氣象台同日發布暴雪藍色預警，預計今日及明日(31日)，湖南中南部偏東地區等地仍有中到大雪，局部地區暴雪，積雪深度可達2至5厘米，局部地區更達6至8厘米。



香港方面，港鐵今早亦已公布，由於內地段受天氣影響，由北京西、上海虹橋、長沙南及昆明南開出的高速鐵路列車，初步預計延遲一至兩小時到達香港西九龍站，相關北行車次亦受影響。受影響車次包括前往香港西九龍站的G6113、G79、G99和G311，以及從西九龍站出發的G312、G6502、G6504和G6114。