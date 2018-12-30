網民熱話：簡體字零食袋留山頭　缺德行山友遭狠批

自己垃圾自己帶走，是行山人士應有的品德。惟在Facebook群組，不時有行山友分享在郊野公園或行山徑看見遍地垃圾，大表氣憤。日前又有行山友目擊山頭水井被當垃圾桶，塞滿垃圾的情景，有網民認為亂丟垃圾人士十分缺德，而且該處放有「金塔」，行為是大不敬。



網民何祖欣在Fb群組「香港行山之友」上載照片，指在麥理浩徑三段近水浪窩，發現水井內及附近地方，均有大量垃圾，「行山遺留大批垃圾，仲要響先人隔籬，好似當水井係垃圾箱，重點係簡體字招紙。」照片所見，水井內除了有一袋垃圾外，亦有多個膠水樽及運動飲品鋁罐。水井的附近，亦有多個招紙寫有簡體字的零食袋。



網民批評亂丟垃圾的行山人士「不知所謂」、「離譜」。另外有網民指，行山友敢在先人金塔附近丟垃圾會遭報應，「搞亂先人住處，招惹靈體就......」、「 還是尊重一些好」。



網民有話說



John Chan﹕可能已經惹禍上身



Anita Ma﹕不知所謂！！



Catherine Lui﹕今日我哋經過都見到，有冇搞錯呀！



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