入冬最冷6人低溫症送院　1人死亡1人嚴重

天文台今早(30日)錄得10.3度，創入冬以來新低。醫院管理局表示，截至今午5時，公立醫院在過去24小時共收到6名病人因低溫而需送往急症室接受治療，包括2男4女，年齡介乎50至90歲，當中1人嚴重、4人穩定及1人死亡。



消息指，死者為一名90歲女病人，曾在東區醫院留醫，另一名情況嚴重者為50歲男性，他在大埔拿打素醫院接受治療。



醫管局指，出現低溫症的主因，是身體失去的熱量較製造出來的熱量多，導致體溫下降至35度以下。人體器官機能要在某個合適溫度才能正常運作，如攝氏35至40度，低於35度便屬於低溫症。當人體體溫持續下降到28至30度，則屬危險期，體內任何器官包括腦部，都可能受到破壞，患者隨時有生命危險。



長者安居協會回覆東網查詢時表示，今日凌晨至下午2時，錄得757人次使用平安鐘服務，49人需送院，主要因暈眩及氣促，協會呼籲長者注意保暖。



食物及衞生局副局長徐德義提醒市民要做好保溫，打預防流感針等，醫管局在冬季前已有準備方案，包括在節日加開普通科門診、增加病床及醫護人手等。