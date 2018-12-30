政Whats噏：冰釋前嫌？　唐英年汪明荃又攬又拖

位於西九文化區嘅戲曲中心今日(30日)開幕，早排八和會館主席汪明荃(阿姐)因為開幕儀式嘅事，同西九管理局主席唐英年隔空駁火。不過隨着時間嘅過去，今日兩人喺開幕禮上又攬又拖，仲一齊切燒豬添，唔通兩位已經和好咗？



話說喺今年年初，西九文化區管理局冇邀請香港粵劇界唯一獲承認嘅工會八和會館，統籌同埋參與戲曲中心開幕禮，搞到阿姐鬧爆，話佢哋唔尊重八和同埋業界傳統。不過事隔約10個月，今日阿姐就主動同唐英年擁抱。而喺影大合照嘅時候，就到唐拖住阿姐隻手，然後大家再一齊舉高雙手，兩人全程都笑容滿面，之後仲笑笑口咁傾偈添。



唐英年喺致詞時，就點名多謝八和會館同埋阿姐，話阿姐由表演藝術家委員會成立以嚟，去到籌備戲曲中心、大劇院設計等等嘅各項事情上，都有畀到寶貴意見喎。



而阿姐致詞時就話，對戲曲中心開台百感交集，仲形容為「心裏好似打翻咗五味架」，包括酸、苦、辛、甘、鹹。佢仲話，籌備過程有好多挑戰，覺得幾苦吓，但今日終於苦盡甘來喇。佢提到自己代表業界爭取興建戲曲中心，喺成功爭取場地後又有其他嘢要處理，形容「好似打咗好多場硬仗，有苦自己知」。



不過阿姐之後就話，戲曲業界都想租用新場地，但場租同租用條件都「相當辣」，所以業界要面對平衡開支同做好製作嘅挑戰。聽阿姐咁講法，似乎仲有啲火藥味喎，唔知唐英年聞唔聞到呢？