唔告梁振英官官相衞　議員轟鄭若驊無知無能無賴

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，擅改檢控準則遭法律界炮轟。繼兩大律師會及前刑事檢控專員江樂士加入戰團狙擊後，再有法律團體指斥鄭若驊拒徵詢獨立法律意見令人感覺官官相衞，擬發聲明促澄清，另有身兼大律師的立法會議員炮轟鄭若驊是無知、無能、無賴的「三無司長」。



法政匯思召集人吳宗鑾不相信單憑鄭若驊一句說話，可修改一直行之有效的刑事檢控制度，認為律政司不徵求獨立法律意見是錯誤做法。他強調，作為司長必須有承擔、有膊頭，但與徵求獨立意見沒有衝突，認為鄭若驊是政治任命官員，本身已存在利益衝突，為了讓公眾認同其工作是不偏不倚，更應該主動徵求獨立法律意見，以證其決定是獨立於政治之外，否則如前特首梁振英的UGL案，難免遭市民口實，感到官官相衞。



至於特首林鄭月娥及政務司司長張建宗近日再就事件回應，吳認為透過二人解說以支持鄭若驊是不理想的做法，重申作為負責香港檢控工作的鄭若驊應親自向外界解說。法政匯思擬於明天(31日)發聲明，說明其立場與質疑，要求鄭若驊公開回應。



身兼大律師的立法會議員楊岳橋狠批鄭若驊是無知、無能、無賴的「三無司長」。他解釋，鄭若驊「唔熟書」、「亂咁噏」顯然是無知；倘若她沒有諮詢公眾或法律界下強行修改政策是無能；把公眾監察視為「政治化」，以推卸問責官員需向公眾解畫的責任是無賴，強調曾有前律政司司長就具大爭議的案件到立法會解畫，此做法才算得上是有擔當，是問責官員應做的事。



楊認為，若刑事檢控不作外判是有承擔，民事訴訟更沒理由外判，鄭擅改準則勢嚴重影響將來的刑事檢控工作，包括目前刑事檢控科內正外判的案件或需全面煞停，甚至將來立法會不需批出涉外判案件所需的撥款等。他又指，刑事檢控是香港法治非常重要一環，如此根本性的改變，假若政府內部及公眾也不知情，在觀感上必定對法治有極大影響，強調政府「和稀泥」是不能接受，過面對公眾質疑，當局更不應掉以輕心或得過且過。