港人希望指數暴跌35分　全球最悲觀地區排第5

2019年即將來臨,惜港人對新一年卻不甚樂觀。國際民意調查機構「蓋洛普(GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION)」向全球51個國家或地區進行「希望指數(Hope Index)」調查,香港由去年的正10分急跌至負25分,跌幅達35分,成為全球最悲觀地區的第5位。



調查受訪者達5萬人,當中500人為香港人。當被問道「你認為2019年會比2018年更好、更差或是一樣?」覺得將會更差的香港受訪者由去年的22%升至45%,而覺得會更好的受訪況者由32%跌至22%。希望指數最低的國家依次為中東國家約旦(負48分)、黎巴嫩(負42分)、意大利(負40分)及南韓(負30分),而香港則以負25分排行第5。



調查中亦問到會否認為2019年世界會變得較和平,高達67%受訪港人認為世界會變得較為混亂(troubled),只有7%人認為會變得較和平,總分數為負60,成為全球各國中對世界和平感到最悲觀的第2位,只稍高於負64分的法國。



該調查機構主席Kancho Stoychev表示,調查結果反映愈富有的國家對來年愈悲觀,「與無法擁有相比,人們對失去的恐懼更大(the fear of losing what you have is bigger than the fear not to have)」,而歐洲地區近年愈見悲觀,美國近10年則持續對未來抱樂觀態度。