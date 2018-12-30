政Whats噏：廠商會增職位　隔代接班減爭端？

香港中華廠商聯合會(廠商會)近年換屆選舉嘅競爭十分激烈，亦觸發唔同陣營對壘，令廠商會出現明顯嘅撕裂。據聞廠商會會長吳宏斌(Dennis)上任後，即密謀修改章程，希望避免日後為選舉而爭崩頭嘅情況，最近有關修章工程已經初步完成第一步。Dennis證實，10月底舉行嘅會董會已經通過修改會章，包括設立常務副會長作為下一屆會長選舉嘅當然候選人，希望藉此明確昭告天下，此位常務副會長將會係未來接班人嘅首選。



Dennis話，今次修章主要有兩大部分，第一係改變會董嘅選舉規定，現時110名會董中，喺換屆時只有三分之二嘅人可以留低，三分之一必需重新選舉，以便令年輕會員有機會可以上位。第二個修改嘅方向就係設立一名常務副會長。佢解釋，過去換屆選舉令到廠商會內部嚴重分裂，「好傷」，所以設立常務副會長制度，希望減少會長之爭。



不過，唔好以為設立常務副會長後，此人就可以安安穩穩等着做下一屆會長。因為呢名常務副會長只係下屆會長選舉嘅當然候選人，仍可以有人參選挑戰佢，就算真係冇人挑戰，都要最少獲過半數會董投票支持，才能順利出任會長。相信咁樣意味着要成功當選會長，仍須獲得廠商會中人嘅認同嘞。



廠商會過往兩次換屆選舉時，都因為競爭激烈而鬧出唔少不愉快事件，去年更亂象百出，出現會員人數暴增，又有涉嫌冒名收票嘅指控，仲發生報警同鬧上法庭等事件，唔少廠商會中人都擔心會影響商會聲譽。新一屆董事會喺今年元旦上場之後，即着手完善會章，希望做啲嘢，令日後唔好再重蹈覆轍。



不過有關嘅修訂仍要待公司註冊處、政制及內地事務局批准，然後再召開會員大會正式通過。如果順利修改會章，建立呢種好似隔代指定接班人嘅遊戲規則，唔知可唔可以真正化解爭端，重拾廠商會以前和諧嘅局面呢？