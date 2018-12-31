春運高鐵增95對列車　長途車掉頭研縮時10分鐘

廣深港高鐵香港段通車三個多月，但僅少數日子的客量能達到政府估算的約八萬人次。港鐵指，高鐵客量平穩增長，為應付春運的龐大客量需求，高鐵將加開至最少九十五對列車接載乘客。此外，港鐵正與內地商討新車務人手安排，目標令每日往來潮汕、福州及廈門的九對長途高鐵，於深圳北站停留時間減少十分鐘，最快明年七月實施。



政府估算高鐵日均客量約八萬人次，但根據入境處資料，高鐵通車後只有十一長假期間個別日子、冬至和冬至翌日，客量才達到估算數字，其餘大部分日子不達標。



今年初接手籌備高鐵通車的港鐵車務營運總管(高速鐵路)李聖基表示，若高鐵甫開通就達到日均客量八萬人次，系統將很快飽和，他認為高鐵客量需要一段時間才能達至政府估算，現時有平穩增長，情況屬健康，他預計五年後高鐵客量將升至飽和程度。



農曆新年臨近，被稱為「人類大遷徙」的春運，內地鐵路部門正發售相關車票。李聖基指，高鐵的車務及站務運作已上軌道，有信心能應付通車後首波春運人潮，現時平日每日開約七十對短途及十三對長途高鐵，他預期春運期間來往香港至廣州南的短途高鐵會加開到最少八十二對，長途班次則不變。



李聖基又指，現時行經「杭福深客運專線」的九對長途高鐵於抵達深圳北站後，車長需由車頭駕駛室走到車尾駕駛室，將列車掉頭繼續駛往目的地，此舉令列車於該站停留約廿分鐘，影響乘客行程。港鐵正與內地鐵路部門商討，安排另一名車長在列車快將抵站時在月台車尾位置接更，預計可縮短列車停留時間約十分鐘，明年三月內地鐵路部門調整全國列車運行圖時會研究相關安排，若一切順利，最快明年七月實施。



新安排下，有十八個車站的車程時間可減少，包括香港西九龍、潮汕、福州及廈門等四個終點站，而前往該些終點站的列車班次亦會停靠惠州南、普寧、深圳坪山、汕尾、葵潭、潮陽、鮜門、陸豐、惠東、廈門北、泉州、莆田、漳浦、漳州等十四個中途站。



另外，被譽為「港鐵吉祥物」的李聖基明日(1月1日)榮休。自認有「處女座性格」的他，凡事力求完美，即使剛做完換眼角膜手術仍記掛工作，邊開會邊滴藥水護目，協調籌備高鐵通車。儘管他將退下火線，但「基哥」Icon仍會陪着港鐵乘客，他稱肖像權已交予公司。港鐵指乘客日後仍可看見拿着公事包，拈指作「OK手勢」，笑容滿臉的「基哥」。