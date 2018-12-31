百呎劏房養5貓　貓奴憂被新例趕絕

香港樓價高昂，租金水漲船高，不少人居於納米單位，寵物成為他們重要的家庭成員。然而，政府擬訂《動物福利法》中的「照顧者責任」，規定須為動物提供合適環境，有居於劏房的「貓奴」恐新例會列明須為動物提供多少活動空間，擔心無法與愛貓共住。寵物業界亦稱，倘立例指明動物的活動空間，等同趕絕售賣動物的寵物店。



現年四十四歲的Winnie居於土瓜灣一間面積約一百呎的劏房，與她同住的還有五隻貓和一隻雀。Winnie說，五隻貓都是領養或從街上執回來，其中一隻小黑貓僅三個月大，「牠被人遺棄在菜檔，直至現在仍很怕人。」Winnie的單位「一眼睇晒」，門口旁是僅夠容納洗手盆的「廚房」，旁邊就是廁所，廳不足五十呎，其餘空間只夠擺放一張床。但是細小空間仍滿足五隻貓的基本需要，貓沙、飼盤及休息地方齊全。



Winnie說，以前居住的單位不足一百呎，但養了第一隻貓後，即搬到現時單位，她指新例規定動物要有活動空間的原意是好，但必須考慮香港樓價極貴的特殊情況，「我無可能再搬大啲」，她擔心新例下自己會墮入法網，甚至被迫與愛貓分開。



香港寵物業商會秘書長馮建昌指，香港舖租高昂，寵物店面積有限，不少只有五百多呎，假如立例規定要為每隻動物提供指定活動空間，等如將寵物業趕盡殺絕，「如果成間舖放得三、四隻狗，點樣做生意呢？」該會副會長馮偉鴻指，寵物業應獲豁免有關要求，強調出售的寵物只在店內短暫居住，「應該規管買家先啱，動物要跟佢哋成世。」



接收棄養貓狗的動物團體阿棍屋負責人謝婉儀亦指，如法例規定的動物活動空間過嚴，恐令接收的動物數量大減，「令我們救少了流浪貓狗」。她希望動物團體可在新例中有關部分獲寬鬆處理，甚至豁免。