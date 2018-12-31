除夕維港煙花迎2019年　多項交通延長服務

二零一九年即將來臨，今晚除夕夜於維港上空將會綻放煙花迎接新一年，預計會有三十萬市民在維港兩岸駐足觀賞，讓燦爛煙花為新一年打開頭炮。市民在煙花匯演結束毋須憂慮如何回家，因為多項公共交通工具會於除夕夜延長服務時間，其中港鐵將通宵行駛，而九巴、新巴及城巴加開多條通宵路線，部分路線會延長服務時間。尖沙咀諾士佛臺及蘭桂坊亦是迎新年的熱點，人流較多及有狂熱派對氣氛，市民要留意公眾安全和遵從警方的安排指示。



二零一八年最後一夜，灣仔金紫荊廣場、尖沙咀海濱花園和香港文化中心一帶固然是觀賞煙花和倒數迎接新年的首選地點，而中環海濱，以及九號和十號公眾碼頭亦是不俗欣賞位置。今晚除夕倒數煙花匯演，主辦的香港旅遊發展局首次引入意大利的獲獎煙花，其圖案特點猶如「萬花筒」般變化，時而菱形，時而圓形，時而半月形，配搭不同顏色轉換，令效果更繽紛奪目，匯演尾段的一分鐘內展現四十五種圖案煙花，如牡丹、櫻花、笑臉及心形等。



今晚踏入十一時，位於港島的海港中心、夏愨大廈和長江中心，每隔十五分鐘，就會於樓頂燃放四種顏色的「許願流星」煙火，分別有紅、綠、金和銀色，寓意著甜蜜、常樂、富足及健康的意思。



各項慶祝活動結束後，市民不愁趕車歸家，港鐵大部分市區路線將通宵行駛，但迪士尼線、機場快綫、東鐵線的過境部分、及部分輕鐵路線將不會通宵服務。電車服務時間延長至凌晨三時，部分路線尾班車在凌晨二時後開出，山頂纜車服務延長至凌晨一時，如有需要可能會進一步延長，而新渡輪、港九小輪及天星小輪亦會調整班次。



警方表示，預計維港兩岸約有三十萬人觀賞除夕煙花匯演，而今晚四時起於中環、灣仔、銅鑼灣和尖沙咀實施分階段封路，屆時各區交通相當擠塞，當中以尖沙咀彌敦道、梳士巴利道，以及天星碼頭一帶情況較嚴重，呼籲巿民使用交通工具前往目的地。警方又指，除夕會嚴打違例泊車事件，若有違例泊車造成阻塞，警方將會拖走車輛。

