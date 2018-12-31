探射燈：酌情標準不透明　食環署被斥不公

全港有不少阻街黑點，為了更有效打擊店舖阻街問題，食環署2016年修例加入定額罰款制度，但同時將數個富有地區特色的地點列入酌情範圍，容許店舖將貨物放出店外，讓店舖真正「攞正牌」阻街。有立法會議員批評酌情標準欠缺透明度，認為做法不公平。



根據有關條例下，若店舖擴展營業範圍可為該區增添色彩和營造地區特色，又不會對行人和其他道路使用者造成危險，有關地點可被列為「酌情容許範圍」。有關範圍其中一個位於黃大仙，2個位於屯門，2個位於油尖旺，包括旺角花墟。當中以黃大仙牛池灣邨的範圍最大，最多可延伸至舖前5呎及舖側3呎。



花園街販商協會主席黃培清表示，酌情容許衡量標準欠缺透明度，坦言是對其他區商戶不公，惟食環署一直未有「現身回應」，他亦坦言「心淡」。立法會議員陳恒鑌批評，政府未有清晰釐定準則具爭議性，「其實我見到好多地方嘅行人路範圍都好大，亦都好多地區有特色，點解唔畀佢哋做容許範圍﹖」他建議政府可考慮商戶在不擾民的情況下改善條例，避免商戶鋌而走險。

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