探射燈：條例存灰色地帶　商戶「攞正牌」阻街

店舖阻街情況未改善，有區議員指，法例存在灰色地帶，且掣肘多多，無法針對問題作有效規管。



「行人路面擺貨就貼紙（告示），限4小時清走，擺賣先會發告票。」黃大仙區議員何漢文批評，阻街條例效用不大，全因執法太「死板」。他憶述，區內有菜檔經常將一籮籮菜擺放於行人路上，最誇張一次有64籮菜，佔據大量行人路面。檔主聲稱不是擺賣，只是存貨。因此食環只援引《公眾衞生及市政條例》中「阻礙清潔街道」，於貨物上貼出告示限負責人4小時內清走。「4個鐘乜都賣晒啦！」何認為措施對檔販完全無阻嚇力。



何認為要杜絕阻街必須修例。首要取消4小時的通知期，否則令商戶「攞正牌」阻街。另外，由於部分批發商於晚上送貨，令大量食材囤積於店舖門口。惟貨物無人認領，食環署人員無法向東主發出定額告票。他認為要賦予食環署人員即時充公的權力，才能令商戶有所忌憚。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

