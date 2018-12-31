探射燈：定額罰款執法不嚴　店舖阻街又湧現

《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（《條例》）實施逾2年，惟近日阻街情況重現，執法亦見鬆散。東網巡視多區，發現牛頭角有建材公司霸佔10個舖位的路面，擺放雪糕筒和鐵欄變「私家路」。西環有蔬果店擴充營業，霸近半行人路面，行人被迫走出馬路。立法會議員批評情況嚴重影響市民安全，促請政府加強執法。



牛頭角大業街一間建材公司長期佔用行人路和馬路存放建築材料，於路中心和行人路上擺放多個雪糕筒和鐵欄，令路面儼如「私家路」。現場至少有5部貨櫃車、1個環保斗、數十板英泥，佔據了約10個舖位，在長近50米路面擺貨。部分行人路面亦擺放多板英泥，行人經過必須走出馬路。



惟馬路卻有2部剷車高速穿梭運載貨物，一旦有行人或車輛經過，後果不堪設想。居住附近的張先生憤斥，霸路情況已近1年，更經常通宵擺放，甚為滋擾，惟一直不見有食環署或政府部門執法。



深水埗醫局街亦是黑點之一，店舖於路面擺放大量建築材料霸佔馬路，4輛大型貨車分泊兩邊，有南亞工人上落貨。過百包英泥和數板磚頭佔據馬路，長度接近3個車位，加上現場並排停車情況嚴重，附近有多幢商住樓宇，居民出入均受阻。此外，觀塘有回收店將回收物品擺放馬路。



傍晚時分，西環正街和德輔道西交界的轉角位，有不少家庭主婦和下班人士途經，擠得水泄不通。現場一間蔬果店於門外擺放多個發泡膠箱和紙皮箱，涉嫌違規延伸半米多，令原本4個身位闊的行人路，變成只容2個人並排前行。有行人為貪快，寧願取道馬路，與汽車擦身而過，險象環生。



2016年9月實施的《條例》，執法人員如發現有店舖阻礙公眾地方、非法販賣等情況，除了可運用現有票控制度檢控違例人士外，亦可向有關人士發出1500港元的定額罰款通知書。執業大律師陸偉雄指，當霸佔情況嚴重，執法部門可以《簡易程序治罪條例》執法，刑罰較重。立法會議員柯創盛批評，政府工作未如理想，隨時影響市民安全。他建議政府在執法上加大力度，同時加強宣傳。



食環署發言人表示，《條例》生效以來，截至2017年12月，該署就店舖阻街罪行共發出8955張定額罰款通知書，其中6865張在2017年發出。發言人又指，會引用《簡易程序治罪條例》作出檢控，最高罰款為5000港元或監禁3個月。

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