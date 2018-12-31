Dr.東：嚴寒來襲　小心出浴藏中風殺機

嚴寒來襲，中風高危季節即日殺到，別以為長者足不出戶便萬無一失，一些日常生活不以為意小習慣也會暗藏殺機，「出浴」一刻最危險！有腦內科專家表示，冬天沖熱水涼雖能驅走寒意，但「出浴」時體溫急跌，血壓急升，最易「爆血管」，而有便秘問題長者冬天亦要留神，時刻避開誘發中風的致命威脅。



中風分缺血性及出血性，前者較常見，是指腦血管硬化狹窄，形成血栓堵塞血管；出血性中風即俗稱的「爆血管」，是因腦血管脆弱破裂造成出血。香港大學腦內科教授張德輝表示，出血性中風個案在冬天增加，緣於低溫令血管收縮及血壓上升，若再進行一些加劇心臟負荷行為，就可能誘發急性中風。



究竟哪些行為是冬天高危？張指「出浴」是其中之一。寒冷天氣會令體內血液回流心臟，四肢冰冷，此時洗熱水澡或浸溫泉特別舒服，因熱水令血管擴張，血液流向四肢，血壓下降。惟一旦離開熱水，身體在一熱一冷急劇變化下，血壓會瞬間飆升兩至三成，誘發「爆血管」。



要預防中風，洗澡也有學問。張建議長者盡量在溫暖環境下洗澡，家中如有暖爐或浴室寶最好，減低脫衣後體溫變化。洗澡時勿一下子將熱水調校到最熱，最好慢慢由溫變熱；洗澡後也不應急着離開，應將熱水慢慢變溫，避免體溫急速變化，然後立即抹乾身體水分及穿回衣物。他不建議洗澡時間太長，十分鐘內最好，熱水溫度只比體溫略高便可。



本身有便秘問題或要出力排便的長者亦要小心。張指用力將大便「谷」出來時，腹部壓力增加，同時令血壓升高，若長者本身上壓已有一百四十，用力排便時有機會升至一百七十以上，腦出血情況可即時發生。他指這種情況不罕見，每年均接獲數宗排便期間腦中風個案，因此冬天盡量吃得清淡，減低便秘風險。



急性中風如未獲及時治理，死亡率高。張稱出血性中風來得快，要立即送往急症室診治，控制腦出血範圍。如長者本身有服薄血藥，要立即停服，並要使用解藥以防增加出血風險。至於缺血性中風黃金治療時間，是發病起計四個半小時內要進行溶栓治療清除堵塞血管的血塊，否則有機會因腦缺氧死亡。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

