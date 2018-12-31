寒冷天氣下　最少四人猝逝

寒冷天氣持續，今早（31日）先後有多名長者昏迷送院。早上7時47分，銅鑼灣白沙道5號一名年約80歲老翁，被家人發現他在床上昏迷。家人大驚報警，老翁由救護車送院搶救，惜返魂乏術，至中午1時許，仵工到場將遺體舁送殮房。



另外，7時08分，將軍澳富寧花園2座，一名老婦被家人發現她暈倒。救護員接報到場，將事主送院搶救，惟證實不治。



黃大仙東頭邨盈東樓一名婦人，早上7時10分，被家人發現一睡不起，救護車接報到場，將事主送往醫院，最終證實死亡。



至中午12時06分，大埔富善邨善雅樓，一名年約40歲男子在家中昏迷，家人發現報警。救援人員到場證實，事主已經死亡。據了解，事主疑疾病困擾，不排除因天氣寒冷引發病逝。



天文台自前晚(28日)發出的寒冷天氣警告，在寒冷天氣下，市民容易引起或加劇疾病，其中長者及長期病患者更加要留意。衞生處提醒市民要注意以下事頂。



1.留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等；

2.進食足夠的食物，攝取充足的熱量；

3.經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能；

4.逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外；

5.使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通；及

6.如感到不適，應盡早求醫。