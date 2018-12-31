馬頭圍道首置盤市價62折發售　最平入場費$314萬

馬頭圍道首個港人上車盤「煥然懿居」今(31日)公布銷售詳情，兩座大廈當中450伙為首置項目，單位拍板以市價六二折發售，單位售價介乎314.2萬港元至660.5萬港元，面積介乎約261至507平方呎，實用面積呎價為11,692港元至13,969港元。煥然懿居申請者可於周四(1月3日)起至1月23日申請。



項目中，第一座6樓C的單位最平，面積261呎，售價314.2萬港元；最貴的單位為第二座36樓C房單位，面積507呎，售價660.5萬港元。



申請人須為香港居民，居港滿7年或以上，申請人及申請表上所有家庭成員，從未在香港擁有住宅物業；及並無享用由政府、房屋委員會或房屋協會提供的房屋資助。



申請人收入需介乎居屋白表申請人現行入息限額及該限額加三成，即二人或以上家庭的每月總入息介乎57,001港元至74,100港元；一人申請者的每月總入息介乎28,501至37,050港元；資產亦不可超過居屋白表申請人現行資產限額加三成，即二人或以上家庭及一人申請者的資產限額分別為255萬港元及128萬港元。



公屋聯會認為首置盤的供應規劃未完善，指剛發表的《長遠房屋策略》周年進度報告首次把首置盤列入私營房屋類別，但未有明確提出首置盤日後供應佔私營樓宇的比例，以及未來數年的建設規劃，期望政府詳細交代。該會建議政府進一步檢討市建局角色，支持市建局在興建資助出售房屋上發揮積極作用，如提供更多首置盤項目，而首置盤也應套用與房委會和房協相若的禁售期機制。