首置盤261呎單位29個　設共享洗衣廊兼可𥄫部𨋢幾時到

以市價六二折推出的馬頭圍「煥然懿居」，今(31日)公布銷售詳情，根據該樓盤的價單，以呎價來說，最平的單位是第2座6樓C室，呎價為11,692港元；最貴的單位是第1座36樓C室，呎價為13,969港元。



若以總價來說，最平的單位是第1座6樓C室，實用面積為261呎，售314.2萬港元；第2座36樓C室最貴，實用面積507呎，售660.5萬港元。



最細的261呎單位有29個，最大的507呎單位有25個。對今次首置盤有興趣的市民要留意，其中261呎、275呎、281呎、284呎、300呎、344呎、351呎、357呎、382呎、445呎、449呎部分單位沒有露台和工作平台( Utility Platform)。



想知道261呎夠唔夠使？市民如有興趣，可向市建局的示範單位取經。其中一個示範單位為2座18樓D的開放式單位，實用面積為284呎，使用了可拍埋牆的摺床，以增加屋內空間，而全屋沒有間出睡房，廚房與睡床之間僅以一道窗簾布隔開，私隱較少。另外，在門口位置擺放了一個鞋櫃後，通道略嫌有點狹窄，牆身則鋪設多面鏡子，以增加空間感。



記者所見，客廳及飯廳的面積中等，闊度大概是記者展開雙臂約兩個身位左右。至於廁所則略嫌太細，只能僅容納一人進入，並需「攝手攝腳」進出企缸，較不方便，不過設備方面較齊全，有冰箱、微波爐、分體式冷氣機、電磁爐及熱水爐。



另外，市建局內部研發出一套智能系統運用於樓宇之中，以加入智慧樓宇及共享生活概念。例如有共享洗衣廊，分別設有三部洗衣機及三部乾衣機，屋內亦有安裝家居智能顯示屏，住戶可得知升降機何時到達及實時報告共享洗衣機的使用情況等。韋志成認為，共享洗衣廊可讓住戶更有效計劃住宅空間，住戶可用原先放洗衣機的位置作儲存空間，不過住戶仍可按個人喜好，選擇於同一位置裝回洗衣機。



詳情可參考市建局「煥然懿居」網頁： https://www.eresidence.hk/tc/index.php



