2019伊始即回暖　周六起連續5天高見「2字頭」

尚有約半日就是2019年，新一年新開始，氣溫亦會逐步回升。天文台預料，明日元旦和後日(1月1日和2日)低見11度後，氣溫將「拾級而上」，本周四(1月3日)介乎12至16度，及至周六(1月5日)已高見21度。下周首4日最高氣溫亦繼續維持20度或以上，下周二(1月8日)更高見22度，即是本周六起連續5天高見「2字頭」。



九天天氣預報顯示，明晚有一兩陣雨，最高15度；後日繼續寒冷且會有幾陣雨，最高14度，周四繼續有一兩陣雨。周五(1月4日)大致多雲，氣溫介乎15至19度；周末兩天假期(1月5日和6日)會有微雨或一兩陣雨，最高分別21度和20度。下周一和周二(1月7日和8日)終於可短暫見到陽光，氣溫高見21和22度，至下周三(1月9日)又繼續多雲且有微雨，介乎17至20度。



天文台表示，受強烈冬季季候風影響，未來兩三日廣東天氣持續寒冷，有幾陣雨，預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫將逐漸回升。此外，一個低壓區會在未來兩三日為南海南部帶來不穩定天氣。