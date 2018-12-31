破壞王屢毀東涌海濱燈柱　打保齡式推冧9支路燈

東涌出現破壞王！海濱長廊多支矮燈柱恍如「打保齡」般被連環推倒。民建聯立法會議員、東涌南區議員周浩鼎指，約1個月前接獲居民投訴，指東涌海濱長廊的休憩用地，有多支約半個人高的燈柱被人惡意推倒，他遂向負責管理公園的康文署反映事件，據他了解，署方之後已經將損壞的燈柱修復。不過東網接獲讀者報料，指昨日(30日)經過海濱長廊時，發現矮燈柱再次被破壞。



該名讀者稱，幾乎每日都會到海濱長廊散步，已經不是首次見到燈柱被破壞。她指，幾日前燈柱才完成修復，豈料隨即再被破壞，認為警方應在有關位置加裝閉路電視，避免公共設施再次受損。周浩鼎認為，可能是有人「惡作劇」，在半夜破壞燈柱，促請執法部門徹底調查，「已經唔係第一次，呢啲惡意行為唔能夠鼓勵。」他又指，會再與康文署及警方跟進事件。



警方表示，昨日接獲途人報案，指發現東涌海濱路一公園有多支路燈被人毀壞。警方接報到場後，發現有9支路燈損毀，初步調查後懷疑路燈曾被人以手及硬物損壞，案件列作刑事毀壞，交由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

