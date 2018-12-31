鄭若驊擅改檢控準則　再有法律團體轟違例

律政司司長鄭若驊擅改檢控準則，就前特首梁振英收取澳洲企業UGL一案中，未有徵詢獨立法律意見，惟鄭繼續死撐。繼兩大律師會及前刑事檢控專員江樂士炮轟後，今日(31日)再有律師團體發聲明表達關注，認為做法與一般檢控政策背道而馳，背離長久以來的一貫政策。



團體「法政匯思」指出，律政司處理涉及前高官的案件，包括前特首曾蔭權瀆職案、前財政司司長梁錦松偷步買車，均曾尋求獨立法律意見，而律政司於今年2月向立法會司法及法律事務委員會所提交的文件中，亦明確指出處理予人偏袒觀感可能性，或利益衝突問題時，將刑事案件「外判」為恰妥做法，並羅列出律政司可尋求獨立外間法律意見的6個情況。



團體認為，鄭若驊就檢控程序外判的說法，與立法會文件中列出的情況有明顯出入，反映鄭背離長久以來的一貫政策，破壞律政司於公眾認知中不偏不倚的形象及誠信，亦削弱市民對香港法治的信心，大眾亦會關心今次會否成先例，為日後選擇性檢控政府官員提供藉口。



團體重申，尋求獨立法律意見為合適政策，因為能調查高級官員間的潛在利益衝突，並向大眾展現律政司的程序完整性及鞏固香港法治，促請鄭若驊重新審視就UGL事件不尋求獨立法律意見的決定。