4港人菲國藏毒判終身申覆核　製毒脫罪控方亦申覆核

4名港人本月14日於菲律賓被當地法院裁定藏毒罪成，判處終身監禁。一直協助他們的民主黨立法會議員涂謹申發聲明，指他們的代表律師已在上周五(28日)正式入稟當地法庭，要求原審法官覆核裁決，而應特首要求，涂並已把有關入稟狀交予保安局及入境處，以便供當局詳細了解跟進；同時，家人亦獲告知，菲律賓檢控官已入稟法庭，要求就製毒罪覆核裁決。



涂謹申重申，4人的家人堅信他們是無辜、含冤受屈，而家人為此冤案已耗盡積蓄，律師費已用去100多萬港元，而4家人早前發起眾籌籌募律師費，至今獲約590人捐助，合共籌得370,872港元，約為眾籌目標300萬港元的十分之一。



資料顯示，4名港人2016年被指於菲律賓一艘漁船上製毒及藏毒，被執法人員搜出重約500克、約值40萬港元冰毒，當地法院本月14日裁定4人製毒罪名不成立，但藏毒罪名成立，判處終身監禁，另罰款500萬菲律賓披索(約74萬港元)。被告及其親友批評裁決不公平，質疑被人插贓嫁禍，堅決提出上訴。