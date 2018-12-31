男嬰跌倒後昏迷　醫生指髗內出血最危險

沙田一名14個月大男嬰沖涼撞到頭部，數小時後陷昏迷，經搶救後情況危殆。兒科專科醫生伍永強指，小朋友跌傷可大可小。



伍表示小朋友如果跌倒撞到頭部，父母應立即檢查傷勢及撞傷的位置，若撞到的位置在前額，因前額的骨較硬，保護性較高，所以情況可能較輕，而若撞到耳朵上方的位置，因為該處頭骨較薄，而且內有主要血管，情況可能會較嚴重。一般撞到頭部，傷患處會腫起，可輕按腫起的位置，若較軟的，可能該處內部仍在出血，情況會較嚴重。另外，伍續指撞到頭部，最危險的情況是髗內出血，因為血液在頭骨內流出並積聚，會對腦部造成壓力，有機會對腦部造成傷害。



伍又提醒不要只檢查小朋友的頭部，因為跌到的時候，有機會撞傷其他部位，包括手腳及牙齒等，所以當小朋友跌到時，首先要掌握到其跌下的高度，因為有時候可能看不到小朋友如何跌倒，另外要留意有否撞到一些凸出的物件或枱角等，因為這些亦可能傷及腦部，另外要留意小朋友的傷勢，出血情況，是否有腫起等，而即使沒有表面的傷痕亦不要掉以輕心，仍要留意小朋友是否不清醒，嘔吐、行為異常或手腳不協調，而如果小朋友流鼻血或流鼻水亦要小心，因為有機會是內出血引起，應即時找醫生檢查及治理，而如果父母感擔心，亦應即時求診，一切小心為上。