照顧病妻致瞌眼瞓撞路肩貨車　龍運巴車長認危駕

一輛來往荃灣及機場的龍運巴士，去年11月尾清晨駛至北大嶼山公路近欣澳時，失控撞向在路肩停泊的貨車，導致19人受傷，其中貨車司機及巴士上4名乘客嚴重受傷。駕駛巴士的車長事後被捕，今(31日)在區院承認一項危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪。辯方求情指車長因要長時間照顧患癌妻子，致睡眠不足，案發時「瞌眼瞓」肇禍。法官將案押後至明年2月20日，待索閱案中傷者進一步的醫療報告後再行量刑，被告續准保釋。



辯方指被告吳劍榮(58歲)任職巴士司機逾20年，一直紀錄良好。被告為夜更巴士司機，工作時間由午夜至早上8時半，駕駛涉事巴士線來往機場、荃灣及屯門。案發前被告妻子因確診患上末期癌症，並影響腦部認知，需要長時間看顧，而女兒亦要工作，照顧病妻的重擔便落到被告身上，影響到休息狀況，當他駛至事發地點時打瞌睡而造成事故。被告明白事故嚴重，且照顧病妻不能作藉口，但希望法庭量刑時考慮他的犯事背景。被告在事故中亦告受傷，獲發數月病假，復工後與巴士公司商討時，被示意要自行離職，失去工作。



辯方續指被告妻子因接受標靶藥治療有效，但藥費高昂，被告事後失去工作並要照顧病妻，更要擔心藥費籌措，壓力倍增，患上抑鬱而需接受治療。被告多名親友及女兒均到庭支持，辯方並呈上多封求情信。



案情指2017年11月30日清晨5時，被告駕駛雙層龍運巴士途經北大嶼山公路近欣澳時，乘客感到巴士突然搖擺，接着便撞向正停泊在路肩的貨車，將貨車推前50米才停下，貨車司機當時因感不適而停泊休息，後被困在車上，亦有兩名巴士乘客在上層被困，需由消防救出。



5名傷者(25至50歲)嚴重受傷，包括肋骨骨折、眼眶骨折等。被告接受調查時稱當時感到不適，不知道自己撞向貨車。