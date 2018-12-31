樓價趨回落　韋志成：首置盤揀樓前再評估折扣率

市區重建局今(31日)公布馬頭圍道「煥然懿居」項目細節，其中首置盤將以市價62折出售。兩座「煥然懿居」共有493個單位，當中450個為「首置盤」，82%屬開放式及一房單位，一人申請者只能申請以上單位，不能夠申請餘下的兩房單位。市建局行政總監韋志成表示，「煥然懿居」中的三房單位不納入今次計劃中，另外43個單位將預留給受影響居民作搬遷選擇，將以市價售出，韋透露現時已有15戶居民表示對單位有興趣。



被問及於今次計劃中有否「蝕錢」，韋表示若全數首置盤以62折售出，會少收10多億港元，但除首置盤外的其他單位全以市價售出的話，收入將接近發展成本。另外，「煥然懿居」將由按揭公司提供最多90%按揭。



樓價近日浮動，更有回落趨勢，市民擔心此時購入該樓盤或會「蝕底」。韋表示，「煥然懿居」的售價將維持不變，但會於中選者揀樓前再邀請測量師估計折扣率，市民待轉售期限完結後將以相同折扣率補地價賣出單位。



至於5年轉售期限是否過短，或會引起「炒樓潮」，韋認為今次首置盤的對象是收入較高的人士，「係較有機會向上流動」，認為太長轉售期限會對這群人士造成不便，又指今次計劃是要協助政府了解市民對首置盤的接受程度。