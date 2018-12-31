裝修工否認強姦親女　稱無試過唔着褲同睡

44歲裝修工被指多次非禮及強姦未滿11歲的親生女兒，控方今日(31日)繼續播放被告與警方的錄影會面紀錄。被告於片段中否認所有有關強姦及非禮的指控，更稱：「點為之強姦，我個女又冇受傷，我覺得好奇怪囉！」他又稱女兒要求與他同睡時，他因怕熱有試過赤裸上身睡覺，但沒試過不穿褲子，同睡時亦很少與女兒有身體接觸。



被告又向警方透露，他與妻子關係很好，直至他因無工開、無錢給家用才與妻子爭吵，其後約於2016年7至10月離婚。



控方在播放會面紀錄後表示舉證完畢，並開展辯方案情，被告選擇自辯。被告供稱認識妻子前他很「爛玩」，亦是於酒吧認識任經理的前妻。他稱知道前妻難以生育，故他一直沒有避孕，但結婚後半年前妻稱懷孕，他很開心，又稱有小朋友後令他感到家的重要。他又稱自己從不敢大力打女兒，最多只是責備她或打手板。



被告又稱，離婚後如他有性需要會去召妓，平均一個月會去1至2次，亦會以手淫解決。對控方所有指控，他均表示無做過。另外他又指，自己被捕後女兒交由前妻照顧，亦擔心其無錢照顧女兒，故兩度問家人及朋友借錢，再託他們拿給前妻。