道士涉摸胸撩陰非禮　稱以法力令事主細胞收緊治尿滲

報稱道士的中年漢袁銘權被指藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人，及對她的15歲女兒上下其手，案件今(31日)在區域法院續審。庭上開始播放被告的警誡錄影會面，他承認為婦人X驅鬼時，曾大力拍向X的胸部，將邪靈迫向下體，再用「道杯手」將之從X體內拉出來，他強調當時只接觸X的陰唇部分，絕無觸及陰道之內。



他又指，當時X神志不清，要保住她的性命：「修法之人救人行先，無諗咁多嘢，如果佢覺得被非禮會即時報警，唔會今時今日先報」。而另一次接觸X的下體，是因為X表示有尿滲問題影響工作，他便按其尿道口與陰道口間的「恥穴」，用法力令細胞及器官收緊。而另外有一兩次，他曾伸手入X的衣服內按着她心臟之下的肌肉，助她心跳回復正常。



被告向警察表示，受觀音娘娘所託幫助這個家庭，故收費較一般人平，且還讓X分期付款：「但呢條八婆恩將仇報，搵警察嚟搞我」，更指懷疑X因不想付尾數而誣告他。他又指，X說他曾多次在客廳梳化上伸手入她的衣服內摸她胸部，完全是她的幻覺：「無可能有咁多次囉，可能佢畀啲靈體影響佢思緒，要非禮就要佢剝晒衫啦，我都睇過佢全相，色狼只有愈來愈來狼㗎嘛」。



被告又解釋，他的法術屬佛家孔雀明皇派，他亦懂得泰國降頭及遼彊蠱術，「仲有少少道家」。他表示8歲時睡在神枱下，一晚夢見金身羅漢說前生跟他有緣，今生就讓他學法，之後就獲金身羅漢轉介予孔雀明皇作第二上師。被告又交代自己僅小六學歷，並有糖尿病及「三高」問題纏身，亦要長期用胰島素、降血壓藥等。