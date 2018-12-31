青年大大聲歎薯片　垃圾留晒喺櫈　目擊乘客最終爆發

雖然巴士上不准飲食，但如果無騷擾到人，可能其他乘客都會「隻眼開，隻眼閉」。惟近日有男子在巴士食薯片，除了留下垃圾，更疑將抹手紙巾攝在椅邊，惹來網民怒斥︰「無公德心」。



有乘客上星期五（28日）將片段上傳至社交網站，指一名青年坐在巴士上層的靠窗位置，一邊乘車一邊享用薯片，食到「jap jap聲」，期間更不斷將身上的薯片碎撥落地下。



他怒指該青年「識得用紙巾隔住，唔整污糟隻手，但就隨手掉個包裝咪醒目囉，反正都會有人執㗎啦。」更聲言青年下車時，除了遺下薯片包裝，更「攝埋張紙巾喺個位，真係做足全套」。



他忍無可忍，最後在青年落車時，追下去喝令青年檢回垃圾，「之後佢就上番去，但上環勁多人落車，所以都要等人落晒先，我叫司機等埋佢」。



不少網民稱讚樓主做法︰「做得好」、「我依家都成日喺街幫人教仔」，又批評青年毫無公德心︰「跟手帶埋落車掉又有幾難」、「仲識用紙巾包住隻手嚟拎，真衞生」。

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