旺暴案警司被指沒阻同袍挑撥市民　有份非法集結

前年2月發生的旺角暴亂案，4名涉案人士包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7項控罪，高級警司莫慶榮今(31日)繼續接受另一被告容偉業的大律師郭憬憲盤問。郭庭上播放現場影片，指當警方將高台推入砵蘭街時，有警員向市民展示警棍，此時市民並無主動攻擊，也無頑強反抗，警員在此情況下展示警棍，實沒有法理基礎，有違《警察通例》的守則。莫不同意，他形容當時情況千鈞一髮，警員有絕對需要「展示」警棍以作防備，他又稱讚同袍表現克制，「夠晒自律同專業」。



郭續指，莫眼見至少三位同袍向市民做出挑撥及威嚇性的行為，卻未有阻止，其實也有擾亂公眾秩序及破壞社會安寧的意圖。郭直接指出「你(莫)都有參與非法集結！」，莫對此不同意。



郭又播放當晚莫指揮同袍推進至亞皆老街的片段，郭指出當莫聽到亞皆老街傳出槍聲，知道「有伙記被人圍」之後，情緒開始激動，稱呼示威者做「暴徒」，甚至夾雜粗口呼籲同袍「唔好畀佢哋(示威者)停留，打X晒啲暴徒」。不過，莫否認有講粗口，亦否認情緒激動。



郭庭上又播放警方在山東街與示威者對峙的片段，片段顯示示威者向警方防線掟磚之後，有警員彎低身，疑似拾起地上的磚頭向示威者方向投擲還擊，郭問莫是否接受警員以武制暴？莫稱不肯定警員當時是在掟磚，還是掟其他物件還擊，但他認為警員若眼見同袍生命受威脅，為保護其他同袍而向示威者掟磚，都是無可厚非；他指警員當時與示威者相距10至20米，他們身上只有盾及警棍等裝備，以磚還擊是其中一個可行的選項，而且相當合理。郭指出，莫眼見同袍掟磚而沒有阻止，其實也是參與暴動，莫表示不同意。