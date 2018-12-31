政府派錢$4000明年2月起可申請　資格一貼睇晒

政府今年發表財政預算案未有派錢備受批評，事後「補鑊」宣布推出「關愛共享計劃」，向未有受惠的市民派發4000港元。政府今(31日)表示，該計劃由明年2月1日起至4月30日接受申請。



市民可於明年1月21日起在計劃的專頁(網址：http://www.css.gov.hk )下載申請表格，或到民政事務總署各區民政諮詢中心、在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處，或在職家庭津貼辦事處(職津處)索取申請表格。



符合以下資格的人士可申領4000港元：



1) 年滿18歲



2) 持香港身份證，包括新來港人士，但不包括來港工作、求學或接受培訓的香港非永久性居民及其受養人，也不包括以訪客身分來港的人士。



3) 通常居住在香港，包括暫時離開香港而在合理預期情況下會返回香港居住的人士，例如因出差、留學或求醫而離港的香港居民，但不包括已移居海外的人士。



4) 沒有受惠於二零一八至一九年度《財政預算案》就綜合社會保障援助、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項。



5) 毋須繳交2017/18課稅年度的薪俸稅。



6) 在香港沒有物業。



政府表示，任何人士如符合第1至5項資格，但在香港只擁有一所物業作自住用途，而所得的2018至19年度差餉寬減額少於4000港元，可申領4000港元扣除差餉寬減的餘額。任何人士如在香港擁有一所物業而該物業並非用作自住用途，或在香港擁有超過一所物業，不符合計劃的申請資格。



任何人士符合第1項至4項資格，但須繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，申領4000港元的情況如下：



1) 如在香港沒有物業，而所得的2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寬減額少於4000港元，可申領4000港元扣除薪俸稅稅款寬減額後的餘額；或



2) 如在香港只擁有一所物業作自住用途，而所得的2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寬減額和2018至19年度差餉寬減額合計少於4000港元，可申領4000港元扣除差餉寬減及薪俸稅稅款寬減額後的餘額。