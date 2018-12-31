土地小組報告出爐　發展棕地支持度最高

為期5個月的土地大辯論報告終於出爐！土地供應專責小組今(31日)向政府提交逾百頁的最終報告，以及召開記者會公開報告。



小組於報告建議政府，優先研究及推行三個選項，分別是「棕地發展」，「利用私人的新界農地儲備」及「利用私人遊樂場地契約用地作其他用途」。



發展棕地在所有選項中獲得最高的支持度，在問卷或電話調查中分別得到87%及79%支持度。小組認為棕地發展獲廣泛支持，故應作為政府優先及重點推薦的選項之一。小組強調儘管棕地發展有強大民意基礎，但不是手到拿來的容易項目，故建議政府應盡快為發展新界棕地制訂整全政策，同時盡快就新界北約200公頃棕地及其餘散落各處的760公頃棕地的發展潛力作研究。



小組認為土地短缺問題刻不容緩，短中期情況尤其嚴峻，欠缺最少815公頃，佔1200公頃短缺中的六成多。在18個選項當中，只有四個選項有潛力於短中期增加土地供應。事實上即使全數推展此四個選項，亦無法完全解決短中期的土地短缺。因此，小組的基本立場是除非有強烈理據，否則不應輕易放棄任何一個選項，特別是有潛力於短中期提供土地的選項。