網購移動浴室寶騙案　重案組接手調查

網購「移動浴室寶」等電器的銷售騙案，警方重案組接手調查。警方今日(31日)指，本月接獲多名市民報案，指他們透過一網上社交平台向一名賣家以低價購買電器產品，其中包括浴室暖風機、平板電腦、家用遊戲主機及智能手錶等，惟以銀行轉賬付款後未能收到有關貨品，亦無法聯絡賣家，懷疑受騙。



東九龍總區重案組接手調查案件，案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。警方呼籲市民網購時應小心選擇買家，避免跟身份不明的人購買、應透過有身份認證的網上交易系統進行交易，或透過正式銷售渠道購買，而如對賣家身份有所懷疑，應立即停止交易。



東網早前報道，本月中有3個Facebook專頁推出「電器優惠」，其中一個專頁聲稱以538港元銷售原價1080港元、品牌屬德國寶的移動浴室寶，買家付款後本擬在聖誕前收貨，惟逾期不見送貨，賣家人間蒸發、有關網上專頁更被人關閉。



而其餘兩個專頁，則分別訛稱平價售賣Dyson玩具吸塵機及Samsung平板電腦、鑽石戒指的專頁，收款戶口、收款名稱及聯絡電話號碼均相同，同樣是收了買家貨款後賣家消失。苦主懷疑被騙，紛紛報警。據苦主組成的群組，估計約170人中招，單以被騙購買浴室寶的苦主計算，涉案款額就估計有近30萬港元。