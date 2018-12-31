土地短缺迫在眉睫　黃遠輝促政府勿「歎慢板」

土地供應專責小組今日(31日)發表土地大辯論最終報告，分別就短中期及中長期提出共8個選項建議方案。小組主席黃遠輝多番強調，香港土地短缺問題已迫在眉睫，在覓地、造地上不容許政府「先做完一樣，再做一樣」或「做呢啲，唔做呢啲」，認為政府必須迎難而上，並同步進行多項土地工作，不能單靠個別選項解決問題。



被問到會否擔心政府在土地選項上有取捨，黃指報告的訪問及分析由多間大學協力完成，有認受性，相信政府「唔會選擇做呢樣，唔做嗰樣」，但若然最終有選項擱置，相信政府一定有重要考量，但認為政府需就決定向公眾交代。



黃又指，有85%市民在電話訪問中表明支持要有土地儲備，令政府在規劃上更有彈性；他指若以每份報告提出的土地儲備計算，中位數達1950公頃，較今次報告提出的1200公頃更多。



是次報告建議優先研究3個短中期土地選項，包括「棕地發展」、「利用私人的新界農地儲備」及「利用私人遊樂場地契約用地作其他用途」。而5個中長期選項則包括「維港以外近岸填海」、「發展東大嶼都會」、「利用岩洞及地下空間」、「於新界發展更多新發展區」及「發展香港內河碼頭用地」。