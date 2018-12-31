港大深圳醫院失當致初生嬰夭折　醫生遭紀律處罰

香港大學深圳醫院（下稱港深醫院）今年7月23日替一名賈姓孕婦進行接生手術時，因處理不當導致初生嬰腦部受傷，翌日凌晨夭折。港深醫院上周六（29日）通報事件的調查及處理結果，承認醫生「由於專業判斷失誤導致過失」，已對該其作出紀律處罰，另對於賈婦將以盡可能高的標準作出賠償。



事發後，港深醫院隨即成立院內根源分析（RCA）小組，並於7月31日完成涉及人員訪談並形成根源分析報告；另由港深醫院與賈婦家屬協商並委託的第三方機構，也先後提交兩份屍檢報告和醫療損傷鑑定意見書，結論符合該報告。



港深醫院稱，院方已於本月下旬完成涉事員工紀律聆訊程式。調查顯示，賈婦的主診醫生有豐富產科經驗，工作記錄良好，於產檢期間一直與賈婦保持良好的溝通。賈婦入院當天，該主診醫生雖不值班，卻自願趕回醫院，而且基於其產前表達對順產的意願，主診醫生希望盡力進行自然分娩，惟因專業判斷失誤而導致初生嬰夭折。



事發後，主診醫生本人極為痛心和自責，主動願意承擔專業責任。醫院於事發後已暫停其產房臨床工作，並制訂醫生的針對性培訓和科室改善計劃，避免再次發生類似事件。醫院也將根據調查結果對當事醫生作出紀律處罰，包括發出書面警告、取消醫生績效和暫停增薪等。最後院方表示，對本次醫療事件深以為憾，並稱相信在醫療過程中，相關醫護人員已盡心照顧和全力搶救，強調「並非失責失德」。